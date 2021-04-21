В Индии выявили новый вариант коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Врачи Индии зафиксировали новый вариант коронавируса – штамм характеризуется отдельным набором генетических вариантов, включая уклонение от иммунного ответа, сообщил в Twitter сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

Новый вид COVID-19 обнаружили на востоке страны, в штате Западная Бенгалия, граничащем с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. За минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысячи человек.

Новому штамму дали название B.1.618. Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

"Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии", – отметил Скария.

Индия борется со второй волной пандемии. С февраля этого года число заболевших коронавирусом резко увеличилось, превысив 2 миллиона человек. При этом всего болезнь выявлена у более чем 15,6 миллиона человек, выздоровели более 13,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 182 тысячи человек.

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