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Назван лучший автомобиль 2021 года

© AFP / Ronny Hartmann
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Машину Porsche 911 Turbo признали "самой производительной", а Mercedes-Benz S-Class – "самой роскошной"

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 признан лучшим автомобилем 2021 года по версии членов жюри престижного конкурса автомобилей World Car Awards, передает РИА Новости.

Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты – 732 и 742 очка.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!" – написали организаторы премии на странице в Twitter.

Автомобиль Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Модель Porsche 911 Turbo признали "самой производительной", а Mercedes-Benz S-Class – "самой роскошной". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.

В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.

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