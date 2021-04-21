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Пандемия коронавируса COVID 19 - Бранденбургские ворота, Берлин, Германия

В Германии в очередной раз ужесточили локдаун

© AP Photo / Michael Sohn
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Поправки в закон, которые могут вступить в силу уже с субботы, вызвали протест среди населения и оппозиции страны

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Принятие так называемого четвертого закона об эпидемиологической защите населения сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина

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В первой половине дня в бундестаге прошли несколько раундов голосования по поправкам, предложенным оппозиционными фракциями к законопроекту, все они были в итоге отклонены. Поправки усиливают полномочия федерации в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.

Наибольшую критику в рядах оппозиции вызвали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа с 22:00 до 5:00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов. Эти положения могут быть реализованы, если число новых больных за семь дней превысит, соответственно, 100, 165 и 150 человек на 100 тысяч населения. Это регулирование сохранится пока до конца июня.

Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате – палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Германия

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