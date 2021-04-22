Посольство Грузии в Анкаре информирует сограждан о ситуации в Турции

Ужесточение ограничений в Турции связанно с праздничными днями - 23 апреля в стране отмечается День национального суверенитета и День защиты детей

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Посольство Грузии в Турции информирует сограждан о новых жестких ограничениях, введенных в стране из-за праздников.

Так, по решению правительства Турции, с целью предотвращения распространения коронавируса в праздничные дни гражданам запрещается выходить на улицу в течение трех суток с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.

Также после 26 апреля остается в силе ограничение на передвижение в ночные часы, так называемый "комендантский час" с 19:00 до 05:00.

"Посольство Грузии в Анкаре считает своим долгом оперативно проинформировать граждан Грузии о новых регуляциях, введенных в Турции", - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство также сообщает номера телефонов, по которым можно обратиться в случае необходимости:

Посольство Грузии в Анкаре: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80

Генеральное консульство Грузии в Стамбуле: +90 541 818 44 00

Генеральное консульство Грузии в Трабзоне: +90 541 326 22 26

Офис почетного консула Грузии в Измире: +90 530 280 45 08.

23 апреля в Турции отмечается государственный праздник Национального суверенитета и День защиты детей.

В течение последних дней ежедневный показатель инфицирования в Турции составляет в среднем 60 тысяч.

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