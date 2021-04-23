В Азербайджане появится туристический комплекс грязевых вулканов

Комплекс включает в себя территорию для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровую башню, парковку, сувенирный магазин, а также лечебные ванны

БАКУ, 23 апр — Sputnik. Новый туристический комплекс грязевых вулканов в скором времени примет посетителей в Абшеронском районе Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан.

Комплекс расположен в 59 километрах к юго-западу от Баку на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов "Гылындж". Он создается в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах".

Азербайджан известен своими уникальными грязевыми вулканами. Из 1 700 известных в мире грязевых вулканов на Земле 700 находятся в Азербайджане – в основном на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, Юго-Восточном Ширване и на Бакинском архипелаге. 350 из них – активные вулканы.

photo: courtesy of Official website of President of Azerbaijan Republic Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложил фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов в Гобустане

Представляя проект комплекса президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал, что концепция заключается в том, что сверху здание комплекса будет выглядеть как кратер. Здесь будет действовать мастерская, проводиться занятия для детей. Запланировано строительство выставочного зала и кафе.

"Создание туристического комплекса на территории грязевых вулканов "Гылындж" имеет ряд преимуществ. Отсюда открывается панорама на расположенный поблизости вулкан "Торагай", который является одним из крупнейших вулканов в мире, и другие вулканы. Имеются три различные группы вулканов, что создает благоприятные условия для прогулок туристов. Кроме того, рядом находится Гобустанский заповедник. Все эти факторы повышают туристическое значение комплекса", – отметил Нагиев.

Комплекс площадью 12 гектаров включает в себя территорию для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровую башню, парковку, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.

Для создания дорожной инфраструктуры, ведущей к комплексу, планируется построить 20-километровую дорогу, которая обеспечит движение к вулкану "Гылындж" и другим близлежащим вулканам из Гобустанского заповедника, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.

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