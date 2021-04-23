Почему мы заболеваем COVID повторно? Ученые объяснили причину

Исследователи обнаружили природные соединения в организме человека, которые, связываясь с коронавирусом, делают его невосприимчивым к антителам

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Почему люди, переболевшие коронавирусом, даже при наличии у них высокого уровня антител, могут вновь им заразиться - на этот вопрос попыталась ответить команда ученых из Великобратании.

Исследователи обнаружили природные соединения в организме человека, которые, связываясь с коронавирусом, делают его невосприимчивым к антителам.

По мнению авторов, именно это объясняет, почему переболевшие COVID-19 могут заразиться повторно. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Над исследованием работали британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Италии и Нидерландов.

Специалисты установили, что природные соединения, входящие в состав гемопротеинов, — биливердин и билирубин — подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса.

Началось все с того, что биологи из Института Фрэнсиса Крика, участвовавшие в разработке тестов на антитела, обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином — веществом, которое придает этим белкам необычный зеленый цвет.

Затем, используя сыворотки крови людей, ранее переболевших COVID-19, авторы установили, что биливердин на 30-50 процентов подавляет соединение человеческих антител со спайковым белком, делая их неэффективными при нейтрализации вируса. Учитывая то, что биливердин использует для связывания лишь маленький участок на поверхности вируса, такое сильное снижение эффективности антител стало для исследователей неожиданностью.

Исследователи планируют продолжить работу по изучению взаимодействий биливердина и других метаболитов гема с вирусом SARS-CoV-2, а также найти возможность взлома их сайта связывания со спайковым белком для разработки потенциально новых способов борьбы с COVID-19.

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