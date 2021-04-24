Президент США официально признал геноцид армян

Премьер-министр Армении уже направил письмо с благодарностью американскому лидеру, а МИД Турции, в свою очередь, осудил заявление президента США

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern (перевод с армянского: "великое злодеяние" – ред.), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", – говорится в заявлении.

По его словам, США делают это "не для того, чтобы обвинить кого-то, а для того, чтобы произошедшее никогда не повторилось".

Реакция Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, направил Байдену письмо с благодарностью.

"Армяне всего мира с большим энтузиазмом восприняли официальное признание и осуждение президентом США геноцида армян в Османской империи. Это стало сильным шагом на пути к торжеству истины и исторической справедливости, и неоценимой поддержкой потомкам жертв геноцида. Хочу особо отметить также принятие обеими палатами Конгресса США в 2019 году резолюций о признании геноцида армян и констатировать, что вашим посланием процесс признания США Геноцида достиг своей цели", – говорится в письме Пашиняна, которое он опубликовал на своей странице Facebook.

По его словам, признание геноцида важно не только с точки зрения уважения памяти 1,5 миллиона жертв, но и в плане предотвращения новых преступлений.

Реакция Турции

На заявление Вашингтона отреагировали в Турции. Так министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

"Слова не могут изменить или переписать историю. Мы не можем узнать ни от кого нашу историю. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости", – заявил Чавушоглу в Twitter.

В официальном заявлении МИД страны отметил, что США "искажают исторические факты", и признание геноцида никогда не будет принято в сознании турецкого народа, а также оно нанесет глубокую рану, подрывающую взаимное доверие и дружбу.

"Вместо того, чтобы прилагать искренние усилия для полного залечивания ран прошлого и совместного построения будущего в регионе, заявление президента США не принесет никаких результатов, кроме поляризации наций и препятствования миру и стабильности", – добавили в МИД, призвав США "исправить эту серьезную ошибку".

Геноцид армян

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использовать слово "геноцид". В частности, американские лидеры использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".

Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.