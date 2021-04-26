Италия выходит из жесткого локдауна

В стране до сих пор действует комендантский час, а для перемещения между регионами требуется документ о вакцинации

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Большинство регионов Италии переходит т. н. "желтую" зону карантинных мер - итальянские власти уже сообщили о готовности и в будущем смягчать локдаун, если позволит ситуация с коронавирусом, об этом сообщает агентство Ansa.

Всего в желтой зоне с понедельника окажутся 14 из 20 регионов, в том числе столичный Лацио вместе с Римом.

Отмечается, что регионы стали разделять по цветам с ноября – это зависело от степени опасности пандемии коронавируса. Данные по "красным", "оранжевым" и "желтым" зонам обновлялись на еженедельной основе.

"Желтые" зоны были убраны с марта – для того, чтобы избежать волны заражений на пасхальных праздниках.

Самые жесткие ограничений были в "красной" зоне – в ней останется теперь Сардиния. Там по-прежнему для выхода из дома нужно будет иметь важную причину, также останутся закрытыми "второстепенные" магазины. В "оранжевой" пока останется пять регионов.

"Желтая зона" уже позволяет работать ресторанам и барам (с условием работы на улице), также разрешены групповые занятия спортом на улице. Откроются кинотеатры, стадионы, концертные залы и клубы – при соблюдении ограничительных мер, в частности, социальной дистанции. Ученики и студенты смогут очно посещать занятия.

Передвижение между регионами упрощается – хотя и не будет свободным. Между "желтыми" областями можно будет перемещаться без ограничения, однако чтобы попасть в "красный" или "оранжевый" регион, необходим "зеленый сертификат" – документ, где будет отмечена вакцинация от коронавируса или перенесенное заболевание. Будут признаваться как местные, так и сертификаты, выданные странами-членами ЕС. Это, по мнению властей, позволит туристам приезжать в страну.

При этом, наряду со всем ослаблением карантинных мер, в Италии сохраняется комендантский час.

По статитсике местных властей, всего за весь период пандемии в стране заразилось коронавирусом более 3,8 миллионов человек, скончалось почти 120 тысяч. В "первую волну" ситуация в стране была одной из самых тяжелых в Европе.

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