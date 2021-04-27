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Футболист Марадона на зрительской трибуне во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии

Как умирал Марадона – все ли было сделано, чтобы спасти его?

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Sputnik Грузия
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Смерть легенды мирового футбола все еще будоражит умы и требует ответа на многие вопросы – следствие в Аргентине продолжается

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Врачи не отнеслись к лечению звезды мирового футбола Диего Марадоны со всей серьезностью – такой вывод можно сделать из заключения медицинской комиссии, созванной для расследования причин его кончины, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

В настоящее время в Аргентине ведется расследование причин смерти футболиста, по делу проходит семь человек.

Диего Марадона с дочерьми. Архивное фото
© AFP / Valery Hache
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Комиссия считает, что пациенту не был обеспечен надлежащий уход и лечение, что могло привести к смерти.

Марадона страдал кардиомиопатией, однако его врачи не относились к нему как пациенту с сердечным заболеванием, заключила комиссия.

Он не следовал какой-либо диете, ему не было сделано предписаний, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья. За футболистом полагалось постоянно наблюдать, однако этого не было сделано – он умер один, отмечает телеканал.

Кроме того, у Марадоны были отеки различных частей тела, он спал три дня подряд.

Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
© REUTERS / Martin Villar
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Было установлено и точное время смерти футболиста. Оказалось, что Марадона был уже мертв несколько часов, когда была предпринята попытка его реанимировать.

По данным комиссии, Марадона скончался в промежутке с 04:00 до 06:00 25 ноября во сне, хотя медики констатировали его смерть в 13:15, а до этого в течение 45 минут предпринималась попытка его реанимировать. Его тело уже было холодным, говорится в сообщении.

Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года, ему было 60 лет.

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