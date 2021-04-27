Вблизи Дании началась укладка труб "Северного потока - 2"

По последним данным, газопровод построен на 95 процентов, и его строительство планируется завершить до конца лета этого года

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Судно "Академик Черский" после успешного прохождения морских испытаний начало укладку труб "Северного потока - 2" в водах Дании, пишет РИА Новости.

"Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку", – сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2 460 километров. Москва планирует завершить строительство до конца лета.