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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: Россия составляет список недружественных стран и скоро его опубликует

photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
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Президент России, в свою очередь, ранее подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в стране

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Правительство России скоро представит список недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Министерство иностранных дел России
© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
МИД России проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", – сказал министр.

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.

На следующий день МИД объявил об ответных мерах, среди которых – соразмерная высылка американских дипломатов, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, бессрочный запрет на въезд в Россию восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям из США, а также предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Глава дипмиссии выехал в столицу США 22 апреля.

Военнослужащие
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Запад прекрасно знает, где Путин провел красную черту

Параллельно на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.

Теги:
Сергей Лавров, Россия, США

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