Лавров: Россия составляет список недружественных стран и скоро его опубликует

Президент России, в свою очередь, ранее подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в стране

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Правительство России скоро представит список недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", – сказал министр.

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.

На следующий день МИД объявил об ответных мерах, среди которых – соразмерная высылка американских дипломатов, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, бессрочный запрет на въезд в Россию восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям из США, а также предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Глава дипмиссии выехал в столицу США 22 апреля.

Параллельно на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.