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Экстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии

В Индию прибыл первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью

photo: courtesy of Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation
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Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса – зафиксировано почти 18 миллионов случаев

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.

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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Грузия выразила солидарность Индии в борьбе с коронавирусом

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить этой стране экстренную гуманитарную помощь из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

В частности, в Индию доставят более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

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