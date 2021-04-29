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Пандемия коронавируса COVID 19. Люди в масках на улицах Пекина, Китай

Китайские власти приняли закон о борьбе с расточительством в еде

© AP Photo / Andy Wong
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Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям, а это могло бы прокормить более 70 миллионов человек

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Парламент Китая одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, сообщает РИА Новости.

Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в маска в Пекине, Китай
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.

Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.

Власти Китая не первый год занимаются этим вопросом, особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости быть бережливым в еде, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.

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