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Сборка автомобилей. Фото из архива

"Южные" ГАЗели: Россия и Азербайджан будут выпускать автомобили

© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
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Sputnik Грузия
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Завод по сборке легких коммерческих автомобилей ГАЗ в Гаджигабуле будет производить грузовики, автобусы и спецтехнику

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В Азербайджане открылся завод, на котором ежегодно будут собирать до полутора тысяч грузовых автомобилей российской группы ГАЗ, пишет автор Sputnik Азербайджан Никита Чикунов.

По мнению экспертов, в будущем это небольшое предприятие может расшириться, значительно подстегнув автомобильное производство в стране.

"Южные" ГАЗели

Открытие завода по сборке легких коммерческих автомобилей российской марки ГАЗ в азербайджанском городе Гаджигабул поможет организовать в стране производство широкого ряда грузовиков, автобусов и специальной техники. Такое мнение выразил председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов по итогам XIX заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Один из центров для проведения техосмотра автомобилей в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Предприятие в Гаджигабуле будет производить ГАЗель-Next, включая бортовые модели, фургоны и микроавтобусы, а также среднетоннажные грузовики ГАЗон-Next. Мощность завода составит 1,5 тысячи автомобилей в год.

"Модельный ряд позволит обеспечить потребности муниципального хозяйства, малого и среднего бизнеса, социальных учреждений Азербайджана в современной, функциональной и надежной технике. Планируется наладить поставки автомобилей скорой помощи локального производства, в которых нуждается система здравоохранения страны", – сообщили Sputnik в пресс-службе российской "Группы ГАЗ".

В компании надеются, что в будущем предприятие сможет покрывать не только потребности внутреннего рынка республики, но и работать на экспорт – поставлять продукцию в Турцию, Грузию и Иран.

Договоренность между Горьковским автомобильным заводом (входящим в "Группу ГАЗ") и "Азермашем" о создании сборочного производства в Азербайджане была достигнута в апреле 2018 года.

Российский холдинг обязался поставлять в республику машинокомплекты (автомобили, полностью или частично разобранные на комплектующие – ред.) и согласился компенсировать часть расходов на продвижение марки, обучение и сертификацию сотрудников "Азермаша".

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Финансовые затраты на организацию производства взяла на себя азербайджанская сторона, которая также будет заниматься дистрибуцией и сервисным обслуживанием.

Разгоняющийся автопром

Азербайджан входит в число традиционных и в то же время перспективных рынков для Горьковского автозавода. Даже при небольших инвестициях в производство автомобили марки ГАЗ могут занять заметную долю азербайджанского рынка благодаря своей репутации, подчеркивают там.

"Коммерческий транспорт – основная "ударная" сила компании. ГАЗели хорошо зарекомендовали себя в России и странах ближнего зарубежья, эти машины все знают. Поэтому вполне закономерно, что ГАЗ пытается развивать то, что у него хорошо получается", – соглашается заместитель главного редактора проекта "Мотор-1" Юрий Крюков.

Конечно, выгоду от организации совместного производства получит не только российская компания, уверяет автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его мнению, запуск предприятия ускорит развитие автомобильной промышленности Азербайджана.

Машины въезжают в тоннель на набережной Тбилиси в районе Авлабари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В страну идут технологии, там появились новые рабочие места, новая инфраструктура. Вслед за этим заводом фактически придет целая индустрия", – объясняет он.

На первоначальном этапе локализация производства (формирование вокруг иностранного предприятия группы отечественных производителей запчастей и оборудования – ред.) будет небольшая, что абсолютно естественно, замечает Юрий Крюков.

"В Азербайджане не так много местных поставщиков комплектующих. Вероятно, речь идет о так называемой "отверточной" сборке – комплектующие будут поставляться в страну из России для последующей сборки автомобилей. Это позволит уменьшить их себестоимость и обеспечит выгодную покупателям цену. Если предприятие будет успешным, то за сборочным конвейером подтянутся поставщики, которые организуют производство нужных комплектующих", – продолжает собеседник.

Такую точку зрения разделяет Вячеслав Субботин. "Под такие небольшие объемы нет смысла заказывать штамповое производство. По мере роста продаж появится потребность в углублении локализации. Тем более, есть куда расти", – указывает он.

Доступный и надежный

Несмотря на сильную конкуренцию в сфере коммерческого грузового транспорта, автомобили ГАЗ будут востребованы в Азербайджане, считает исполнительный директор "Объединения автопроизводителей России" Игорь Коровкин.

Электромобили Tesla в тбилисском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"ГАЗели входят в начальный ценовой сегмент рынка. Там большая конкуренция, особенно со стороны китайских производителей. Но одно из главных преимуществ российских автомобилей заключается в выгодной цене (в России ГАЗель-Next стоит от 1,4 до 1,8 миллиона рублей, ГАЗон-Next – от 2,4 до 3,5 миллиона). Ближайшие конкуренты дороже на 200-300 тысяч рублей", – подтверждает Юрий Крюков.

Помимо низкой цены, замечает Вячеслав Субботин, продукция Горьковского автозавода отличается хорошим качеством – автомобили российского производителя ни в чем не уступают европейским моделям.

"ГАЗ в честной конкурентной борьбе вытеснил с российского рынка Ford Transit, Fiat Ducato, фургоны Citroen и Hyundai, даже потеснил Mercedes-Benz Sprinter. В ГАЗелях используются детали и агрегаты признанных мировых производителей. Например, мотор Cummins – один из лучших двигателей мира, или рулевое управление Bosch. При этом ГАЗ держит довольно низкую цену Схожие автомобили конкурентов в среднем на 20% дороже", - отмечает он.

По мнению эксперта, стоимость собранных в Азербайджане машин будет соответствовать ценам на российском рынке, поскольку в нее не будут закладываться таможенные сборы.

Пробный шаг

Планируемые объемы производства – 1,5 тысячи автомобилей в год – опрошенные Sputnik специалисты называют небольшими.

"Полторы тысячи – совсем незначительный объем, особенно по меркам легкой коммерческой техники. В компании явно осторожно оценивают емкость рынка в Азербайджане. Но для первого опыта вполне адекватная цифра, пусть и небольшая. Это пробный шаг. В определенной степени он беспроигрышный – собирать автомобили внутри страны гораздо выгоднее, чем импортировать", – объясняет Юрий Крюков.

В целом у совместного предприятия хорошие перспективы, добавляет Вячеслав Субботин. Если автомобили будут успешно реализовываться, к чему есть все предпосылки, то расширение завода и повышение уровня локализации – это лишь вопрос времени, заключает он.

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