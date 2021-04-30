"Южные" ГАЗели: Россия и Азербайджан будут выпускать автомобили

Завод по сборке легких коммерческих автомобилей ГАЗ в Гаджигабуле будет производить грузовики, автобусы и спецтехнику

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В Азербайджане открылся завод, на котором ежегодно будут собирать до полутора тысяч грузовых автомобилей российской группы ГАЗ, пишет автор Sputnik Азербайджан Никита Чикунов.

По мнению экспертов, в будущем это небольшое предприятие может расшириться, значительно подстегнув автомобильное производство в стране.

"Южные" ГАЗели

Открытие завода по сборке легких коммерческих автомобилей российской марки ГАЗ в азербайджанском городе Гаджигабул поможет организовать в стране производство широкого ряда грузовиков, автобусов и специальной техники. Такое мнение выразил председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов по итогам XIX заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Предприятие в Гаджигабуле будет производить ГАЗель-Next, включая бортовые модели, фургоны и микроавтобусы, а также среднетоннажные грузовики ГАЗон-Next. Мощность завода составит 1,5 тысячи автомобилей в год.

"Модельный ряд позволит обеспечить потребности муниципального хозяйства, малого и среднего бизнеса, социальных учреждений Азербайджана в современной, функциональной и надежной технике. Планируется наладить поставки автомобилей скорой помощи локального производства, в которых нуждается система здравоохранения страны", – сообщили Sputnik в пресс-службе российской "Группы ГАЗ".

В компании надеются, что в будущем предприятие сможет покрывать не только потребности внутреннего рынка республики, но и работать на экспорт – поставлять продукцию в Турцию, Грузию и Иран.

Договоренность между Горьковским автомобильным заводом (входящим в "Группу ГАЗ") и "Азермашем" о создании сборочного производства в Азербайджане была достигнута в апреле 2018 года.

Российский холдинг обязался поставлять в республику машинокомплекты (автомобили, полностью или частично разобранные на комплектующие – ред.) и согласился компенсировать часть расходов на продвижение марки, обучение и сертификацию сотрудников "Азермаша".

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Финансовые затраты на организацию производства взяла на себя азербайджанская сторона, которая также будет заниматься дистрибуцией и сервисным обслуживанием.

Разгоняющийся автопром

Азербайджан входит в число традиционных и в то же время перспективных рынков для Горьковского автозавода. Даже при небольших инвестициях в производство автомобили марки ГАЗ могут занять заметную долю азербайджанского рынка благодаря своей репутации, подчеркивают там.

"Коммерческий транспорт – основная "ударная" сила компании. ГАЗели хорошо зарекомендовали себя в России и странах ближнего зарубежья, эти машины все знают. Поэтому вполне закономерно, что ГАЗ пытается развивать то, что у него хорошо получается", – соглашается заместитель главного редактора проекта "Мотор-1" Юрий Крюков.

Конечно, выгоду от организации совместного производства получит не только российская компания, уверяет автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его мнению, запуск предприятия ускорит развитие автомобильной промышленности Азербайджана.

"В страну идут технологии, там появились новые рабочие места, новая инфраструктура. Вслед за этим заводом фактически придет целая индустрия", – объясняет он.

На первоначальном этапе локализация производства (формирование вокруг иностранного предприятия группы отечественных производителей запчастей и оборудования – ред.) будет небольшая, что абсолютно естественно, замечает Юрий Крюков.

"В Азербайджане не так много местных поставщиков комплектующих. Вероятно, речь идет о так называемой "отверточной" сборке – комплектующие будут поставляться в страну из России для последующей сборки автомобилей. Это позволит уменьшить их себестоимость и обеспечит выгодную покупателям цену. Если предприятие будет успешным, то за сборочным конвейером подтянутся поставщики, которые организуют производство нужных комплектующих", – продолжает собеседник.

Такую точку зрения разделяет Вячеслав Субботин. "Под такие небольшие объемы нет смысла заказывать штамповое производство. По мере роста продаж появится потребность в углублении локализации. Тем более, есть куда расти", – указывает он.

Доступный и надежный

Несмотря на сильную конкуренцию в сфере коммерческого грузового транспорта, автомобили ГАЗ будут востребованы в Азербайджане, считает исполнительный директор "Объединения автопроизводителей России" Игорь Коровкин.

"ГАЗели входят в начальный ценовой сегмент рынка. Там большая конкуренция, особенно со стороны китайских производителей. Но одно из главных преимуществ российских автомобилей заключается в выгодной цене (в России ГАЗель-Next стоит от 1,4 до 1,8 миллиона рублей, ГАЗон-Next – от 2,4 до 3,5 миллиона). Ближайшие конкуренты дороже на 200-300 тысяч рублей", – подтверждает Юрий Крюков.

Помимо низкой цены, замечает Вячеслав Субботин, продукция Горьковского автозавода отличается хорошим качеством – автомобили российского производителя ни в чем не уступают европейским моделям.

"ГАЗ в честной конкурентной борьбе вытеснил с российского рынка Ford Transit, Fiat Ducato, фургоны Citroen и Hyundai, даже потеснил Mercedes-Benz Sprinter. В ГАЗелях используются детали и агрегаты признанных мировых производителей. Например, мотор Cummins – один из лучших двигателей мира, или рулевое управление Bosch. При этом ГАЗ держит довольно низкую цену Схожие автомобили конкурентов в среднем на 20% дороже", - отмечает он.

По мнению эксперта, стоимость собранных в Азербайджане машин будет соответствовать ценам на российском рынке, поскольку в нее не будут закладываться таможенные сборы.

Пробный шаг

Планируемые объемы производства – 1,5 тысячи автомобилей в год – опрошенные Sputnik специалисты называют небольшими.

"Полторы тысячи – совсем незначительный объем, особенно по меркам легкой коммерческой техники. В компании явно осторожно оценивают емкость рынка в Азербайджане. Но для первого опыта вполне адекватная цифра, пусть и небольшая. Это пробный шаг. В определенной степени он беспроигрышный – собирать автомобили внутри страны гораздо выгоднее, чем импортировать", – объясняет Юрий Крюков.

В целом у совместного предприятия хорошие перспективы, добавляет Вячеслав Субботин. Если автомобили будут успешно реализовываться, к чему есть все предпосылки, то расширение завода и повышение уровня локализации – это лишь вопрос времени, заключает он.

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