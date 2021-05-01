19:25 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Нищенка с ребенком просит милостыню у крепости Нарикала

В Швейцарии предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
В мире
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210501/251622560/V-Shveytsarii-predlozhili-poproshaykam-pouchastvovat-v-neobychnoy-sdelke.html

Эта идея определенно не понравится странам-соседям государства и, скорее всего, всему Европейскому союзу тоже

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке – им дадут билет до любого европейского города, если они в письменном виде пообещают не возвращаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Basler Zeitung.

"Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию – по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", – цитирует издание официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.

Отмечается, что за нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться