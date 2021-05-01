В Швейцарии предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке

Эта идея определенно не понравится странам-соседям государства и, скорее всего, всему Европейскому союзу тоже

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке – им дадут билет до любого европейского города, если они в письменном виде пообещают не возвращаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Basler Zeitung.

"Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию – по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", – цитирует издание официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.

Отмечается, что за нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны.