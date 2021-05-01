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Ситуация на границе между Киргизией и Таджикистаном

Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили прекращение огня на границе

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В результате столкновений между кыргызскими и таджикскими пограничниками погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера.

Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана
video: instagram.com/rakhimov_umar116
Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео

"В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - сказали в пресс-службе.

Президенты обменялись мнениями о совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

Теги:
Кыргызстан, Таджикистан

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