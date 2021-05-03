На границе Кыргызстана и Таджикистана установился мир

В зоне конфликта на кыргызско-таджикской границе стихли выстрелы - стороны договорились о перемирии и отвели свои силы

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Отвод сил на кыргызско-таджикской границе завершен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Кыргызстана.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — заявил собеседник агентства.

По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

"Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики — ред.) несут службу в усиленном режиме", — подчеркнули в ведомстве.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.

Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули кыргызскую территорию 1 мая.

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