На границе Кыргызстана и Таджикистана установился мир

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Отвод сил на кыргызско-таджикской границе завершен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Кыргызстана.
"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — заявил собеседник агентства.
По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
"Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики — ред.) несут службу в усиленном режиме", — подчеркнули в ведомстве.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.
Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.
Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули кыргызскую территорию 1 мая.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.