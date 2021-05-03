Парламент Армении провел первое голосование по кандидатуре Пашиняна

Все прошло по заранее согласованному сценарию: парламент не избирает премьером Пашиняна сейчас, потом – еще через неделю, в итоге парламент распускается и назначаются внеочередные выборы

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Единственный кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян не получил поддержки парламента, сообщает Sputnik Армения.

При голосовании 75 депутатов воздержались, три проголосовали против и один за.

Политическое большинство - фракция "Мой шаг" - воздержалось от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" проголосовала против.

Голосование прошло по согласованному сценарию: Пашинян не избирается премьером сейчас, потом – еще через неделю, в итоге парламент распускается и назначаются внеочередные выборы.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая.

После роспуска парламента президент официально назначит дату внеочередных парламентских выборов. Пашинян планирует выборы 20 июня.

Ранее между властью и парламентской оппозицией была достигнута договоренность о проведении внеочередных выборов. Пашинян в понедельник напомнил, что если оппозиция нарушит договоренность и выдвинет другого кандидата, то "Мой шаг" сразу же изберет его премьером и вопрос внеочередных выборов будет закрыт.

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