В зоопарке Индии восемь львов заразились COVID-19

В конце апреля ветеринары заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Коронавирус выявили у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад – это первый случай COVID-19, обнаруженный у диких животных в стране, сообщает Times of India.

"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", – сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

Ветеринары, работающие в парке, в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. По итогам исследования, четыре самца и самки дали положительный результат.

Индийские ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.

Индия уже долгое время занимает второе место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира.

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