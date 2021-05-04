01:41 05 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1319
  • 100 RUB4.5912
  • USD3.4398
Поиск
В мире животных. Новый Тбилисский зоопарк. Африканский лев

В зоопарке Индии восемь львов заразились COVID-19

© Sputnik / STRINGER
В мире
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210504/251641017/V-zooparke-Indii-vosem-lvov-zarazilis-COVID-19.html

В конце апреля ветеринары заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Коронавирус выявили у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад – это первый случай COVID-19, обнаруженный у диких животных в стране, сообщает Times of India.

Скорая помощь 112 - эпидемия коронавируса
© Sputnik / STRINGER
В Грузии не зафиксирован индийский штамм коронавируса – Гамкрелидзе

"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", – сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

Ветеринары, работающие в парке, в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. По итогам исследования, четыре самца и самки дали положительный результат.

Индийские ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.

Индия уже долгое время занимает второе место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
Столб горячего пепла: извержение вулкана Синабунг в Индонезии – фото
Коронавирус в Грузии: общественный транспорт в стране вновь остановлен - видео
Коронавирус в Грузии: общественный транспорт в стране вновь остановлен – видео
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться