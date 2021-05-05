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Метромост с поездом рухнул в Мехико

Мексика скорбит по погибшим

© REUTERS / CARLOS JASSO
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Sputnik Грузия
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При обрушении метромоста вечером 3 мая в Мехико погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Трехдневный траур объявлен в Мексике по погибшим в катастрофе в столичном метро, сообщает РИА Новости.

"В связи с трагедией на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года объявляется трехдневный национальный траур", – говорится в указе, изданном президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором.

В знак траура с 4 по 7 мая в стране приспущены государственные флаги.

Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22:22 по местному времени, погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы.

Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.

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