В ООН заявили об усиливающемся продовольственном кризисе в мире

Как отметил генсек ООН, конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями и для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно докладу международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек в 55 странах/территориях оказались в ситуации острого голода, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.

Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек, то есть две трети столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, проживали именно на Африканском континенте. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы.

Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились "буквально в шаге от голодного истощения" в условиях "чрезвычайной ситуации" отсутствия продовольственной безопасности. В 38 странах или территориях благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.

"Хотя конфликт останется главным фактором продовольственных кризисов в 2021 году, пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию, а также экстремальные погодные явления продолжат усугублять проблему острой нехватки продовольствия в нестабильных в экономическом отношении странах", - говорится в тексте доклада.

Как отметил генсек ООН Антониу Гутерреш, конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями и для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг. Решение проблемы голода – это основа стабильности и мира", – заключил он.