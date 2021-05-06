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Бурый медведь в лесу

У властей Румынии серьезные претензии к принцу Лихтенштейна

© photo: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210506/251657657/U-vlastey-Rumynii-sereznye-pretenzii-k-printsu-Likhtenshteyna.html

На охоте, которую румынские власти разрешили принцу Эммануэлю, от его рук пал самый крупный медведь не только в Румынии, но и возможно в Европе - 17-летний Артур

ТБИЛИСИ, 6 мая - Sputnik. Принц Лихтенштейна Эммануэль попал в неприятную историю - румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили его в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, вероятно, был и самым большим в Европе, сообщает РИА Новости.

По данным Agent Green, принц получил разрешение румынских властей на охоту на медведицу, которая доставляла неприятности  фермерам поселка Ойдула.

Олени в заповеднике Пшав-Хевсурети
photo: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB
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"Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям", - сообщается в пресс-релизе Agent Green.

Медведь по кличке Артур, по их сведениям, погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.

"Артуру было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе... Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей и повесить себе на стену", - заявил глава Agent Green Габриэль Паун.

Бурые медведи - охраняемый вид в Румынии и охота на них запрещена с 2016 года. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые представляют угрозу для населения.

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