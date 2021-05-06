Израиль смягчает ограничения - заявление посольства Грузии

По новым правилам, в Израиле разрешено собрание 50 человек в закрытых помещениях и 500 в открытых пространствах, в стране будут работать спортивные объекты и развлекательные центры

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Израиля смягчает карантинный режим и вводит новые правила, направленные против распространения коронавируса, с 6 по 19 мая включительно, сообщает посольство Грузии в Тель-Авиве.

По новым правилам, допускается собрание 50 человек в закрытых помещениях, а в открытых пространствах – 500.

Разрешена работа тренажерных залов и спортивных комплексов, закрытых бассейнов и аттракционов, в соответствии с "фиолетовым стандартом". Посетителям больше не нужно предъявлять "зеленый паспорт".

Посольство Грузии в Израиле напоминает, что с 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте.

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