Израиль смягчает ограничения - заявление посольства Грузии

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Израиля смягчает карантинный режим и вводит новые правила, направленные против распространения коронавируса, с 6 по 19 мая включительно, сообщает посольство Грузии в Тель-Авиве.
По новым правилам, допускается собрание 50 человек в закрытых помещениях, а в открытых пространствах – 500.
Разрешена работа тренажерных залов и спортивных комплексов, закрытых бассейнов и аттракционов, в соответствии с "фиолетовым стандартом". Посетителям больше не нужно предъявлять "зеленый паспорт".
Посольство Грузии в Израиле напоминает, что с 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте.
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