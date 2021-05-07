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Китайская вакцина Sinopharm

ВОЗ одобрила экстренное использование китайской вакцины Sinopharm

© REUTERS / MARKO DJURICA
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1880)
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Однако Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. ВОЗ внесла вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении организации.

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© CC0 / Pixabay
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"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", - говорится в заявлении.

Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность.

"На основе всех имеющихся свидетельств, ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в 3-4 недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79% для всех объединенных возрастных групп", - отметили в организации.

В то же время, ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в данной возрастной группе.

Пандемия коронавируса - китайская вакцина Sinopharm
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сколько доз китайской вакцины будет доступно в Грузии

Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии началась 4 мая. Он доступен для граждан старше 18 лет. Вакцинация китайской вакциной предусматривает две инъекции интервалом в 21 день. Сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, для страны будет доступно дополнительно 600 тысяч доз китайской вакцины, из которых 250 тысяч – уже в июне.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. По информации главы Минздрава, к этому времени вакцинировано более 55 тысяч граждан, а второй дозой - девять тысяч граждан.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1880)

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