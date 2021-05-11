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Израиль и Грузия - государственная символика и флаги

Ракетные обстрелы Израиля: посольство Грузии делает заявление

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210511/251697498/Raketnye-obstrely-Izrailya-posolstvo-Gruzii-delaet-zayavlenie.html

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предупреждает сограждан об опасности и призывает к осторожности в связи с ракетными ударами со стороны сектора Газа, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

"Мы предупреждаем граждан Грузии, находящихся в Израиле! Из-за ракетного нападения, осуществленного 10 мая текущего года со стороны сектора Газа в направлении Израиля, в стране объявлено чрезвычайное положение. Соблюдайте меры безопасности. Воздержитесь от выхода на улицу. Найдите противоракетные убежища рядом с вашим домом. Не выходите на балкон и не находитесь рядом с окнами", - говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее движение ХАМАС заявило, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

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