Кто победит на Евровидении 2021: прогнозы и ставки букмекеров

Ежегодный международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды) на арене Ahoy Rotterdam

Букмекеры, ознакомившись с песнями участников, уже сейчас определили главных фаворитов проекта.

Sputnik Грузия поинтересовался, кто по прогнозам и ставкам букмекеров победит на Евровидение 2021.

Кто победит?

По ставкам букмекеров, наибольшие шансы победить в Евровидении 2021 (16%) имеет 18-летняя популярная певица из Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse.

Второе призовое место, по прогнозам букмекеров, с вероятностью 14% займет 22-летний швейцарский певец Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.

По ставкам букмекеров, замыкает тройку главных претендентов на победу 28-летняя француженка Барбара Прави с песней Voilà.

В пятерку претендентов на победу вошли представители Болгарии (8%) и Италии (7%).

Что касается 29-летней представительницы России Манижи Сангин, по ставкам букмекеров, ее шансы победить с композицией Russian Woman ("Русская женщина"), согласно котировкам, оценивают в 2%.

По последним прогнозам, представительница России, которая выступит в первом полуфинале 18 мая, может претендовать на 13 место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14 место.

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по ставкам букмекеров, занимает 34 место. Представитель Грузии выступит во втором полуфинале конкурса 20 мая с песней You.

Несколько дней назад по прогнозам букмекеров, грузинский участник занимал 36 место.

Нидерланды стали хозяйкой Евровидения 2021 благодаря победе Дункана Лоуренса, занявшего первое место на предшествующем конкурсе в Тель-Авиве (Израиль) в 2019 году, выступив с балладой "Arcade". Проведению международного песенного конкурса в 2020-м помешала пандемия коронавируса.

Первый и второй полуфиналы пройдут 18 и 20 мая – финал Евровидения 2021 состоится в субботу, 22 числа.

Официальное открытие 65-го песенного конкурса Евровидение 2021 состоится в Круизном терминале Роттердама – традиционная церемония на бирюзовой ковровой дорожке пройдет 16 мая.

В Евровидении 2021 принимает участие 39 стран.

Материал подготовлен на основе открытых источников