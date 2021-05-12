Посол Грузии в Израиле вновь предупреждает соотечественников

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания призвал соотечественников к внимательности и предупредил о возможных новых обстрелах.

"Соотечественники, проживающие в Израиле, обратите внимание: временное затишье не означает устранения проблемы, ракетные обстрелы будут продолжаться. Анонсирован ракетный обстрел из Сектора Газа в сторону центра Израиля. Города Тель-Авив, Холон, Рамла, Бат-Ями, Лод, Герцлия, Ришон-ле-Цион, Гиватаим, Бней-Брак, Рамат-Ган и прилегающие к ним поселения будут в реальной опасности", – написал Жвания в соцсети Facebook.

Посол призвал население воздержаться от посещения мест, где недоступно укрытие, в основном трасс, быть дома до 17:30.

"Не создавайте иллюзий, что сейчас вокруг все спокойно и так будет продолжаться. Большое спасибо нашим близким в Грузии и во всем мире за их поддержку, и, пожалуйста, когда вы будете связываться с членами семьи, не спрашивайте "как они", спрашивайте "где они" и призывайте вернуться в свои дома. Соблюдайте правила безопасности. Бог поможет нам, если мы будем осторожны. Мир Израилю и мир нам!" – добавил он.

Ранее движение ХАМАС заявило, что у Израиля есть время до 18:00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.