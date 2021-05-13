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Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V

Генсек ООН призвал ВОЗ скорее признать "Спутник V"

© AP Photo / Aaron Favila
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По его словам, российская вакцина от коронавируса позволит решить проблему вакцинации от коронавируса в мире

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет. Об этом пишет РИА Новости.

Российская вакцина Гам-Ковид-Вак (Sputnik V)
© photo: Sputnik / Sergey Averin
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"Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V". Это очень хороший знак. Мы считаем, что "Спутник V" – это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации", – сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Теги:
Антониу Гутерриш

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