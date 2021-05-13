Генсек ООН призвал ВОЗ скорее признать "Спутник V"

По его словам, российская вакцина от коронавируса позволит решить проблему вакцинации от коронавируса в мире

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V". Это очень хороший знак. Мы считаем, что "Спутник V" – это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации", – сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.