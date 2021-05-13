Грузия осуждает ракетные обстрелы Израиля – Гарибашвили

Премьер-министр подчеркнул, что у деэскалации напряженности и прекращения кровопролития на Ближнем Востоке нет альтернативы

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Грузия решительно осуждает агрессию против мирного населения в Израиле и ракетные обстрелы его городов, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twittter.

Глава правительства подчеркнул, что не существует альтернативы немедленной деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Немедленная деэскалация напряженности не имеет альтернативы для предотвращения дальнейшего кровопролития среди гражданского населения", – написал премьер-министр.

В ответ посол Израиля в Грузии Ран Гидор поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.

"Мы благодарны премьер-министру Грузии за его безоговорочную поддержку Израиля во время этого тяжелого кризиса", – написал Гидор в Facebook.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

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