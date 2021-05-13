Привитые от коронавируса в Огайо смогут стать миллионерами

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пятеро совершеннолетних людей, проживающих в американском штате Огайо и которые привьются от COVID-19, получат шанс стать миллионерами в результате устраиваемой властями лотереи, заявил губернатор штата Майк Деуайн.

"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", – сказал Деуайн во время транслируемого по местным радиостанциям обращения.

Власти Огайо отмечают, что необходимые для лотереи средства штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19.

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