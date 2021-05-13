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вандемия коронавируса - Вакцинирование в штате Огайо, США

Привитые от коронавируса в Огайо смогут стать миллионерами

© AFP / MEGAN JELINGER
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Таким образом местные власти хотят поднять мотивацию населения в плане вакцинации против коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пятеро совершеннолетних людей, проживающих в американском штате Огайо и которые привьются от COVID-19, получат шанс стать миллионерами в результате устраиваемой властями лотереи, заявил губернатор штата Майк Деуайн.

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© AP Photo / Aaron Favila
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"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", – сказал Деуайн во время транслируемого по местным радиостанциям обращения.

Власти Огайо отмечают, что необходимые для лотереи средства штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19.

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