Посольство Грузии предупреждает об особой опасности в определенной части Израиля

Предупреждение касается населенных пунктов, расположенных в радиусе четырех километров от сектора Газа, подвергающихся интенсивному ракетному удару со стороны Палестины

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле в чрезвычайном заявлении призывает всех сограждан, находящихся вблизи сектора Газа, не покидать в течение всей ночи убежища.

"Чрезвычайное предупреждение оборонных сил Израиля! Население, проживающее в радиусе четырех километров от сектора Газа, должно в течение всей ночи оставаться в убежищах и в защищенных, пуленепробиваемых комнатах. В этом периметре наших сограждан нет, однако информацию распространяем, исходя из необходимости и серьезной опасности", – говорится в заявлении посольства.

Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания постоянно призывает соотечественников к осторожности и не находиться в местах, где поблизости нет убежищ, в особенности после 17:30.

Ситуация в Израиле продолжает обостряться. Посольство Грузии в Тель-Авиве работает в чрезвычайном режиме и поддерживает постоянную связь с соотечественниками.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.