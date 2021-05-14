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Пожарные тушат горящие жилые дома после того, как они пострадали от израильских авиаударов, в городе Газа

Посольство Грузии предупреждает об особой опасности в определенной части Израиля

© AP Photo / Adel Hana
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Предупреждение касается населенных пунктов, расположенных в радиусе четырех километров от сектора Газа, подвергающихся интенсивному ракетному удару со стороны Палестины

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле в чрезвычайном заявлении призывает всех сограждан, находящихся вблизи сектора Газа, не покидать в течение всей ночи убежища.

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© AP Photo / Ariel Schalit
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"Чрезвычайное предупреждение оборонных сил Израиля! Население, проживающее в радиусе четырех километров от сектора Газа, должно в течение всей ночи оставаться в убежищах и в защищенных, пуленепробиваемых комнатах. В этом периметре наших сограждан нет, однако информацию распространяем, исходя из необходимости и серьезной опасности", – говорится в заявлении посольства.

Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания постоянно призывает соотечественников к осторожности и не находиться в местах, где поблизости нет убежищ, в особенности после 17:30.

Ситуация в Израиле продолжает обостряться. Посольство Грузии в Тель-Авиве работает в чрезвычайном режиме и поддерживает постоянную связь с соотечественниками. 

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Теги:
Израиль, Грузия

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