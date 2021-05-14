Культовый сериал "Друзья" возвращается – тизер спецвыпуска

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Спецвыпуск культового сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис. Поклонники сериала уже могут увидеть тизер фильма в Сети.

"HBO Max впервые покажет специальный выпуск "Друзья: Воссоединение" в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. Звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер возвращаются на культовую съемочную площадку Stage 24 на площадке Warner Bros. Studio в Бербанке", – говорится в заявлении сервиса.

Это будет эпизод, снятый без заранее подготовленного сценария. В нем также примут участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также ранее участвовавшие в съемках знаменитого сериала артисты Ларри Ханкин (Мистер Хекклс), Эллиотт Гулд (Джек Геллер).

В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.

В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.

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