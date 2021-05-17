На конкурсе "Мисс Вселенная" победила 26-летняя программистка из Мексики

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 26-летняя мексиканка Андреа Меса, сообщается на странице конкурса в сети Twitter. Второе место заняла бразильянка Жулия Гама, третье – перуанка Яник Масета.

После конкурса с купальниками, в финал попали 10 девушек, а после вопросов от жюри число претенденток на титул сократилось до пяти. Последним испытанием для конкурсанток из Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики стала речь на предложенную от жюри тему.

Бриллиантовую корону мексиканке вручила победительница "Мисс Вселенная" 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци.

Победительница Альма Андреа Меса Кармона родилась в городе Чиуауа. Она работает инженером-программистом, а также трудится профессиональной моделью, снимается для многих фешн-журналов. На конкурсе "Мисс Вселенная 2020", который из-за пандемии провели в мае 2021 года, она была одной из самых опытных и титулованных конкурсанток. Меса завоевала титулы "Мисс Мексика" и "Вице-мисс Мира" в 2017 году, а в 2020-м победила на конкурсе Mexicana Universal 2020 и получила шанс представить свою страну на "Мисс Вселенная".

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