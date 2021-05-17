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У букмекеров Евровидения сменился фаворит: кому прогнозируют победу?

© AFP / Patrick Van EMST / ANP
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Темы:
Евровидение 2021 (16)
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Певец Торнике Кипиани, представляющий в этом году на музыкальном конкурсе Грузию с композицией You", по прогнозам букмекеров, сможет занять последнее место

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. "Евровидение - 2021" начинается и у официальных букмекеров конкурса уже сменился фаворит, сообщает портал EuroINvision.

Певец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Церемония чествования участников "Евровидения" проходит в Роттердаме

Третье место, по прогнозам, занимает Мальта, страну представляет Дестини Чукуньере с песней "Je me casse". На вторую строчку опустились Франция и Барбара Прави с треком "Voilà". На первое место поднялась Италия, от которой на "Евровидение" поехала рок-группа Måneskin. Коллектив исполнит "Zitti e buoni".

Певец Торнике Кипиани, представляющий в этом году на музыкальном конкурсе Грузию с композицией You", по прогнозам букмекеров, сможет занять последнее, 39 место.

Международный конкурс "Евровидение" в 2020 году был отменен из-за пандемии. В 2021 он пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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Темы:
Евровидение 2021 (16)

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