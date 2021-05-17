Xiaomi запатентовала смартфон с нестандартным экраном

Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Популярная китайская компания Xiaomi разработала нестандартный концепт смартфона - он с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта пишет портал LetsGoDigital.

Любопытно, что конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.

Таким образом, выдвигая слайдер влево пользователь получает доступ ко вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит такая конструкция не будет сложной и дорогой. При этом правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.

На данный момент безымянный смартфон является лишь концептуальным решением — возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок данного патента.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.