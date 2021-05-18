Осторожно, за вами следит... телевизор

Свойством следить за человеком обладают новые модели телевизоров, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Телевизор в доме не такая уже безопасная вещь – он может рассказать многое о личной жизни человека перед экраном особенно новой модели.

Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей, сообщает РИА Новости.

Как правило это модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", – говорит эксперт.

Однако все же "прослушка" телевизором – маловероятный кейс. Любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных, заключила Михайлова.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.