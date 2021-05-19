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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

США снимут санкции с оператора "Северного потока - 2", пишут СМИ

© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (117)
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Между тем, по данным генерального консула Германии в Екатеринбурге, для окончания строительства газопровода осталось уложить всего 80 километров трубы

ТБИЛИСИ, 19 мая - Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, сообщает Axios со ссылкой на два источника, информированных об этом решении. Об этом пишет РИА Новости.

Северный поток 2
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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По данным портала, в ближайшее время Госдеп направит конгрессу обязательный отчет с перечислением организаций, участвующих в строительстве газопровода, которые "заслуживают" санкций. Издание отмечает, что новые ограничения могут коснуться нескольких российских морских судов.

При этом американское внешнеполитическое ведомство "с учетом национальных интересов" откажется принимать какие-либо меры против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, несмотря на то, что они напрямую участвуют в санкционной деятельности.

По данным портала, это создает "странную ситуацию", при которой Белый дом введет санкции против судов, задействованных в строительстве, однако воздержится от санкций против компании, которая ответственна за стройку.

В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95 процентов, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.

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video : Sputnik / Ruptly / EBS
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Источники в американской администрации заявляют, что отказ от санкций может быть отменен в любое время. Они отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить начала эксплуатации газопровода.

Накануне генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для окончания строительства газопровода осталось уложить 80 километров трубы.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2 460 километров. Москва планирует завершить строительство до конца лета.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (117)
Теги:
Северный поток-2

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