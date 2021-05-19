Ураган "Тауктаэ" унес жизни около 40 человек в Индии

Погибли люди, затоплен ряд районов и повалены множество деревьев, столбов освещения и электропередачи

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ураган "Тауктаэ", обрушившийся накануне на западное побережье Индии, унес жизни около 40 человек.

По информации властей штата Гуджарат, от падений деревьев и сильных дождей в штате погибли по меньшей мере 13 человек. "До сих пор сообщалось о 13 несчастных случаях со смертельным исходом", – сообщил главный министр штата Виджай Рупани в Twitter.

Что касается столицы соседнего штата Махараштра – города Мумбаи – там погибли по меньшей мере 12 человек, затоплен ряд районов и повалены множество деревьев и столбов освещения и электропередачи.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в штате Карнатака, а также о погибших в штатах Гоа и Керала.

Между тем ВМС Индии продолжают поиски людей, находившихся на затонувшей барже P305, которая находилась в 35 морских милях от Мумбаи и использовалась для размещения рабочих, занятых на нефтяных вышках. В ходе спасательной операции корабли ВМС подняли на борт 184 человека с этой баржи, продолжаются поиски еще 89 человек. Также успешно продолжается операция по спасению экипажа двух барж и бурового судна, принадлежащих крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, на борту которых находится более 430 человек.

"Все дрейфующие суда, кроме "Р-305", взяты под контроль и их экипаж в безопасности. ВМС Индии и ONGC активно участвуют в спасении экипажа судна "P-305", – сообщила корпорация в Twitter.

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