Обама признался, что Пентагон хранит фотоснимки "летающих тарелок"

Став президентом США в 2008 году, Обама, по его словам, попытался узнать, есть ли у Америки секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бывший президент США Барак Обама признался, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотоснимки т. н. "летающих тарелок", принцип движения которых не поддается объяснению. Это заявление экс-лидер страны сделал в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".

Как рассказал Обама, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. "Они (сотрудники администрации – ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ", – сообщил бывший президент.

Между тем он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", – добавил Обама.

Любопытно, что ранее бывший глава Нацразведки США Джеймс Вулси утверждал, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными явлениями, некоторые из которых сильно похожи на НЛО.

По словам экс-главы, систематические встречи военных летчиков США с НЛО засекречены, но в последнее время американские власти изменили свой подход и начали более открыто обсуждать эту тему.

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