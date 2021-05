Видео выступления Манижи на "Евровидении" набрало более миллиона просмотров - слова песни

МОСКВА, 20 мая - Sputnik. Песня Манижи Сангин (Manizha), представляющей Россию "Евровидении", набрала в YouTube-канале песенного конкурса миллион просмотров - это самый высокий рейтинг среди первых полуфиналистов.

Выступление российской участницы в полуфинале набрало более 1,2 миллиона просмотров, причем выступления других участников не достигли отметки в миллион. Ролик вышел и в лидеры "трендов" российского YouTube.

Манижа представила на "Евровидение 2021" песню "Русская женщина" ("RUSSIAN WOMAN"). По итогам первого полуфинала она прошла в финал песенного конкурса, который состоится 22 мая, и сразу поднялась в рейтинге у официальных букмекеров конкурса после того, как прошла в финал, говорится на сайте Eurovision.сom.

Исполнительница шагнула на одну строку и сейчас находится на десятом месте.

Фаворитом по-прежнему считают Италию. Участникам рок-группы Måneskin, которые во втором полуфинале (20 мая) выступят с песней "Zitti e buoni", пока прогнозируют победу. В первой тройке также находятся конкурсантки с Мальты (Дестини Чукуньере) и из Франции (Барбара Прави).

Текст песни Manizha – Русская женщина (Манижа, RUSSIAN WOMAN, Евровидение 2021):

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

Ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough (Эй)

Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Да, you're strong enough (Ха, ха), you're strong enough (Хэй, хэй)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о