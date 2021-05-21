Итоги второго полуфинала "Евровидения-2021": кто прошел в финал - лучшие выступления

ТБИЛИСИ, 21 мая - Sputnik. Второй отбор полуфиналистов "Евровидение-2021" завершился в Роттердаме - отобраны еще десять лучших. Грузия, которую представлял Торнике Кипиани, в финал не прошла, вместе с Эстонией, Чехией, Австрией, Польшей, Латвией и Данией.
В финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Ранее за право стать победителем песенного шоу уже сразились представители 16 стран. По итогам первого полуфинала борьбу продолжают Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Страны "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также страна-хозяйка Нидерланды - вошли в финал, который состоится 22 мая, автоматически.
Слушайте песни лучших участников второго полуфинала "Евровидения-2021".
Молдова: Наталья Гордиенко - Sugar
Сан-Марино: Сенит и Флоу Райда - «Adrenalina»
Греция: Стефания - Last Dance
Исландия: Dadi& GAGNAMAGNID - 10 years
Сербия: Hurricane - Loco Loco
Албания: Anxhela Peristeri - Karma
Португалия: The Black Mamba - Love is On My Side
Болгария: VICTORIA - Growing Up Is Getting Old
Финляндия: Blind Channel - Dark Side
Швейцария: Gjon’s Tears - Tout L’Univers
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