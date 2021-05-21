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Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021. Шоу артистов в Роттердаме

Итоги второго полуфинала "Евровидения-2021": кто прошел в финал - лучшие выступления

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Евровидение 2021 (23)
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Sputnik предлагает посмотреть лучшие выступления участников второго полуфинала и определить своего фаворита

ТБИЛИСИ, 21 мая - Sputnik. Второй отбор полуфиналистов "Евровидение-2021"  завершился  в Роттердаме - отобраны еще десять лучших.  Грузия, которую представлял Торнике Кипиани, в финал не прошла, вместе с Эстонией, Чехией, Австрией, Польшей, Латвией и Данией. 

В финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Ранее за право стать победителем песенного шоу уже сразились представители 16 стран. По итогам первого полуфинала борьбу продолжают Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Страны "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также страна-хозяйка Нидерланды - вошли в финал, который состоится 22 мая, автоматически.

Слушайте песни лучших участников второго полуфинала "Евровидения-2021".

Молдова: Наталья Гордиенко - Sugar

Сан-Марино: Сенит и Флоу Райда - «Adrenalina»

Греция: Стефания - Last Dance

Исландия: Dadi& GAGNAMAGNID - 10 years

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Португалия: The Black Mamba - Love is On My Side

Болгария: VICTORIA - Growing Up Is Getting Old

Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Швейцария: Gjon’s Tears - Tout L’Univers

 

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Темы:
Евровидение 2021 (23)
Теги:
Грузия, Евровидение

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