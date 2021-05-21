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Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19

Американцы заявили о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса

© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (277)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210521/251789290/Amerikantsy-zayavili-o-dokazatelstvakh-laboratornogo-proiskhozhdeniya-koronavirusa.html

О том, что вирус имеет лабораторное происхождение, разговоры в научном мире ходят давно, но настоящих доказательств до сих пор никто не предоставил

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В США задумались о лабораторном происхождении COVID-19 – республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке утверждают о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса нового типа вполне могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Отсутствие сотрудничества со стороны Китая препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса, говорится в опубликованном на сайте комитета докладе.

Что насчет "улик", то республиканцы назвали "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

При этом в материале указывается, что у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года появились характерные для заболевания симптомы. Кроме того, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. В нем утечку COVID-19 из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

Кроме того, в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Вторую версию – передачу человеку напрямую от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также сочла вариант возникновения COVID-19 через охлажденные продукты "возможным".

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами из доклада и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения коронавируса.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (277)

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