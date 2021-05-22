Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев

В любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Греция продлила до 31 мая порядок въезда иностранных граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничений на количество въезжающих нет, иностранцам не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в совместном межминистерском решении, опубликованномо в официальной правительственной газете.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран.

В Греции действует временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".

Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 21 страны, список которых опубликован. Это Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белорусия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд. Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.

Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.

По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.

Эта обязанность распространяется также на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 14 дней, говорится в постановлении.

В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.

В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.

Новое постановление будет действовать с 6:00 24 мая 2021 года до 06:00 31 мая 2021 года.