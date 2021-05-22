Греция сохранит ограничения на въезд в страну для иностранцев до конца месяца

В любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Греция продлила до 31 мая порядок въезда иностранных граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничений на количество въезжающих нет, иностранцам не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в официальной правительственной газете.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. Временный запрет на въезд в страну действует для граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".

Въезд открыт гражданам государств-членов Европейского союза и Шенгенского соглашения, а также постоянным жителям 21 страны: Австралии, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Великобритании, Израиля, Канады, Беларуси, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Китая, Кувейта, Украины, Руанды, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура и Таиланда. Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами.

Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.

По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.

Эта обязанность распространяется также на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 14 дней, говорится в постановлении.

В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.

В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.

Новое постановление будет действовать с 06:00 24 мая 2021 года до 06:00 31 мая 2021 года.