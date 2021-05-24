Несколько вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19 – СМИ

Ученые, как выяснилось, обращались в больницу из-за тяжелой болезни еще в ноябре 2019 года. У них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами"

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Американские СМИ выяснили, что как минимум трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане серьезно болели незадолго до начала пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

Ухань – тот город, где в декабре 2019 года была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа. Как отмечает издание, названные ученые обращались в больницу из-за тяжелой болезни еще в ноябре того года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами".

Авторы статьи отмечают, что информация разведки может "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус (вызывающий – Прим. ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".

Китай отреагировал. В ответ на запрос WSJ в МИД Китая обвинили Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Во внешнеполитическом ведомстве усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или "пытаются отвлечь внимание".

В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что существуют "косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Члены партии указали на появление у некоторых из исследователей в научном учреждении осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавирусой инфекции, а также заявили о причастности китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения COVID-19. В документе утечку коронавируса из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Утверждается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Примечательно, что Соединенные Штаты и еще 13 стран мира опубликовали совместное заявление, выразив озабоченность выводами из доклада ВОЗ. Страны призвали к проведению "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

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