Израиль намерен отменить почти все коронавирусные ограничения

Решение властей было принято в связи с низким уровнем заболеваемости. По последним данным, в Израиле коронавирусом болеют всего 542 человека

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Практически все коронавирусные ограничения в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"Израиль возвращается к обычной жизни", – заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Как отмечается, подобное решение властей было принято в связи с низким уровнем заболеваемости.

Так, начиная с 1 июня больше не будет необходимости в "зеленом паспорте" и будут сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. Между тем, граждане все еще должны носить маски в помещениях, а также продолжат действовать ограничения на въезд и выезд. Министр призвал граждан не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости.

По последним данным на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом болеют 542 человека, состояние 60 из них оценивается как тяжелое.

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