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Бернар Арно

Назван новый самый богатый человек Земли - Forbes обновил список миллиардеров

© AFP / ERIC PIERMONT
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Forbes продолжает следить за крупнейшими состояниями мира в режиме реального времени и выяснил, кто обогнал основателя Amazon

ТБИЛИСИ, 24 мая —  Sputnik. Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно  за минувшие сутки увеличил свое состояние на 710 миллионов долларов и вышел на первое место в списке миллиардеров Forbes Real-Time

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.

Список Forbes Real-Time обновляется в режиме реального времени. Состояние Бернара Арно достигло 186,3 миллиарда долларов, и он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса с  его 186 миллиардами.

При этом в Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывает агентство Блумберг, Безос пока еще сохраняет лидерство. 

Третье место в списке Forbes по-прежнему занимает глава Tesla и SpacеХ Илон Маск, у него 147,3 миллиарда долларов.

На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 миллиарда), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 миллиарда).

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Теги:
Forbes, Рейтинг миллиардеров

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