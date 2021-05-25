Желтая, черная, белая – в Индии у переболевшего COVID-19 обнаружили все три вида плесени

Индийским врачам помимо коронавируса приходиться бороться еще и с тремя видами плесени – грибковой болезнью, поразившей уже почти девять тысяч человек

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Третий вид грибковой плесени после коронавируса выявлен в Индии – врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у своего пациента сразу три вида плесени – желтую, черную и белую, передает РИА Новости.

Как отметил доктор Тяги, пациент два месяца лечился от COVID-19 и начал поправляться, но через четыре дня одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог открыть глаза. Также началось кровотечение из носа, кровь оказалась и в моче. Обследование пациента при госпитализации показало, что это заражение грибковой инфекцией.

По заключению медиков, грибковыми заболеваниями заражаются в основном те, кто вступает в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, страдающих диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью" – так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые.

"Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", – сообщил отоларинголог Б. П. Тяги телеканалу NDTV.

По словам доктора Тяги, симптомами Mucor septicus (желтого гриба) являются вялость, снижение или потеря аппетита и потеря веса. С течением времени отмечается нагноение, медленное заживление ран и некроз тканей.

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