11:02 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Пандемия коронавируса - Индия

Желтая, черная, белая – в Индии у переболевшего COVID-19 обнаружили все три вида плесени

© AP Photo / Altaf Qadri
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1900)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/04/251642288.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210525/251823594/Zheltaya-chernaya-belaya---v-Indii-proyavilis-vse-tri-vida-pleseni.html

Индийским врачам помимо коронавируса приходиться бороться еще и с тремя видами плесени – грибковой болезнью, поразившей уже почти девять тысяч человек

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Третий вид грибковой плесени после коронавируса выявлен в Индии – врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у своего пациента сразу три вида плесени – желтую, черную и белую, передает РИА Новости.

Как отметил доктор Тяги, пациент два месяца лечился от COVID-19 и начал поправляться, но через четыре дня одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог открыть глаза. Также началось кровотечение из носа, кровь оказалась и в моче. Обследование пациента при госпитализации показало, что это заражение грибковой инфекцией.

Пандемия коронавируса - кремация погибших от COVID-19 в Индии
© AFP / MONEY SHARMA
Индийский штамм коронавируса: чем опасен, мутации, эффективные вакцины

По заключению медиков, грибковыми заболеваниями заражаются в основном те, кто вступает в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, страдающих диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью" – так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые.

"Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", – сообщил отоларинголог Б. П. Тяги телеканалу NDTV.

По словам доктора Тяги, симптомами Mucor septicus (желтого гриба) являются вялость, снижение или потеря аппетита и потеря веса. С течением времени отмечается нагноение, медленное заживление ран и некроз тканей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1900)
Теги:
здоровье, Коронавирус COVID-2019, Индия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться