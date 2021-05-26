Мировые достопримечательности засияют цветами грузинского флага

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии 26 мая во всем мире отмечается различными мероприятиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел страны.

Впервые самую известную и популярную туристическую достопримечательность Канады – Ниагарский водопад подсветят в цвета грузинского флага. Также в Торонто впервые состоится церемония поднятия грузинского флага.

В Бразилии в цвета грузинского флага подсветят Федерацию промышленности штата Сан-Пауло и известную статую Христа в Рио-де-Жанейро, а в Австралии – Национальный карильон в городе Канберра.

Также 26 мая символ Брюсселя известную статую Manneken-Pis (писающий мальчик) оденут в грузинскую чоху. В Болгарии в цвета грузинского флага подсветят Национальный дворец культуры, а в Северной Македонии – Археологический музей в Скопье.

photo: Ketevan Khardava / FB "Писающий мальчик" в грузинском костюме

В Германии победительница популярного вокального шоу The Voice of Germany Натия Тодуа исполнит гимн Грузии, а в небо пустят воздушные шары цветов грузинского флага.

В цвета национальной символики также подсветят бизнес-центр в центре Таллина и грузинский флаг появится на экране на Площади Свободы у старого города Таллина.

Главный символ столицы турецкой Анкары "Башня Атакула" также подсветят в цвета грузинского флага, а под освещением в виде бегущей строки будут поздравления на турецком и английском языках.

Также в столице Кипра Никосии в цвета грузинского флага подсветят Eleftheria square и здание мэрии.

В Великобритании у мэрии Бристоля лорд-мэр города поднимет флаг Грузии. А 1 июня в городе Виктория Британской Колумбии во дворце губернатора откроется выставка, на которой будет представлена фамильная грузинская чоха Нико Абхази – сына одного из основателей Первой республики Грузии, великого грузинского деятеля, основателя "Ботанического сада Абхази" Коте Абхази.

В рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии, в Ирландии в цвета грузинского флага подсветят здание мэрии, а на улицах Дублина будут вывешены грузинские флаги.

Впервые по случаю национального праздника Грузии фонтан площади Омония в Афинах подсветят в цвета грузинского флага. Стену Иерусалима также подсветят в цвета грузинской символики, а также центральные мосты Литвы, старое здание мэрии "Ратуша" и фонтан, а на центральной площади Вильнюса развернут гигантский флаг Грузии и будет исполнен национальный гимн Грузии.

Также в Катаре историческое здание в центре Доха подсветят в цвета грузинского флага, что будет первым случаем в регионе.

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