Стрельба в Калифорнии: девять убитых, множество раненых

Стрельбу в центре Сан Хосе устроил один из сотрудников железнодорожной компании, но до этого он поджег собственный дом

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Девять убитых и множество раненых - в Калифорнии в Сан Хосе была стрельба в центре города, сообщает РИА Новости.

По словам представителя местной полиции Рассел Дэвис, среди убитых и подозреваемый.

ЧП произошло в среду рано утром на территории депо в центре города. Стрелявший работал в железнодорожной компании VTA.

В полицию также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления.

Окружной шериф Лори Смит подтвердил наличие взрывных устройств - их на территории комплекса нашли специально обученные собаки. Другие подробности пока не сообщаются.

По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый поджег свой дом и отправился на встречу членов профсоюза VTA, где открыл стрельбу по собравшимся.

Чрезвычайную ситуацию прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель президентской администрации Карин Жан-Пьер, там следят за ходом расследования.

Накануне не менее трех человек погибли в перестрелке в Огайо, в полиции не исключили, что это была попытка ограбления. 23 мая 14-летняя девочка скончалась и еще 14 человек получили ранения в результате стрельбы на несанкционированном концерте в Северной Каролине.

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